Xbox Series X/S e reveal di giochi: un report cita l'arrivo di un nuovo evento ad aprile

Non paghi della visibilità mediatica ottenuta all'Xbox Indie Showcase da The Ascent e dagli altri giochi mostrati, il Team Xbox starebbe pianificando un nuovo evento da lanciare ad aprile, come suggerito dall'ultimo report stilato dai giornalisti di ZDnet per offrire un resoconto delle prossime attività di Microsoft.

L'articolo di ZDNet fornisce un resoconto dettagliato delle attività che la casa di Redmond intende organizzare entro breve. Una di queste, a detta della giornalista Mary Jo Foley, riguarda appunto il lavoro svolto dietro le quinte dal colosso tecnologico americano per approntare uno show virtuale a tema videoludico da proporre all'utenza Xbox e PC Windows entro breve, presumibilmente prima della conclusione di aprile.

L'evento in questione, a detta dell'esperta di ZDNet, rientrerebbe nel novero delle iniziative promosse da Microsoft con la serie di eventi "What's Next in Gaming", ma con una formula rivista che consenta all'azienda statunitense di comunicare i piani del team Xbox con maggiore regolarità, a cominciare ovviamente dalle informazioni sui giochi destinati ad approdare su piattaforme verdecrociate o sul servizio di Xbox Game Pass.

Parallelamente a questo evento, che la redattrice di ZDNet descrive come "di piccole dimensioni" (non sappiamo se per ribadire la natura in streaming dello show o in riferimento agli annunci previsti), Microsoft dovrebbe organizzare anche dei panel "per addetti al settore" che si focalizzeranno sulle possibilità offerte dall'ecosistema unificato Windows e Xbox, sulle migliorie dei kit di sviluppo e sulle opportunità di crescita offerte ai partner della casa di Redmond tra funzionalità cloud (come Azure o xCloud) e i tool di Game Stack.