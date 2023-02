Xbox Series X/S, primo rincaro in Europa: le console Microsoft costano di più in Svezia

Il valzer dei rincari di Xbox Series X/S iniziato in Giappone (e India) prosegue in Svezia. Si concretizza così il primo, temuto aumento di prezzo in Europa per le console Microsoft di ultima generazione.

Con un aggiornamento del listino ufficiale di Xbox.com, la divisione svedese di Microsoft informa gli utenti che, a partire da oggi lunedì 20 febbraio, il prezzo di Xbox Series X subisce un rincaro di 500 Corone Svedesi, corrispondenti al tasso di cambio attuale a circa 45 euro.

Anche la 'sorella minore' Xbox Series S vede aumentare il proprio prezzo di circa 45-50 euro. Per la dura legge del mercato, ogni negozio di videogiochi e rivenditore di elettronica di consumo in Svezia ha già provveduto ad applicare il nuovo prezzo di listino su ogni bundle di Xbox Series X, mentre per quanto riguarda Xbox Series S c'è chi ha preferito mantenere (almeno temporaneamente) il prezzo pre-rincaro.

Con Sony che ha già deciso di aumentare il prezzo di PlayStation 5 e Microsoft che sembra essere sempre più incline ad abbracciare la medesima strategia (considerando anche la decisione di innalzare il prezzo dei giochi first party), in tanti si chiedono se e quando assisteremo a un rincaro generalizzato di Xbox Series X/S in Occidente.