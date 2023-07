Su Xbox Series X/S ritorna l'emulazione, estesa anche alla modalità retail

Dopo l'addio di Xbox agli emulatori non ufficiali di terze parti e la dichiarazione di Microsoft di Aprile in cui l'azienda affermava di "essere in trattativa con gli sviluppatori di emulatori legittimi", è ora possibile tornare a utilizzare gli emulatori su Xbox Series X/S.

Questa facoltà si estende non soltanto alla modalità sviluppatori, per la quale era già possibile l'utilizzo degli emulatori, ma anche alla modalità retail (standard). Ciò nonostante, la procedura non è da ritenersi una ritrattazione ufficiale da parte di Microsoft.

Più semplicemente, è stato individuato il modo di aggirare il blocco prima presente sulla modalità retail attraverso alcune funzionalità del sistema legato alle Xbox Series. A spiegare dove sta la falla è stato l'utente Modern Vintage Gamer su Youtube.

Il content creator ha illustrato come, rinominando le applicazioni con gli emulatori in maniera tale che siano identificabili dagli algoritmi di Microsoft, sia possibile aggirare l'ostacolo e utilizzarli anche in modalità retail.

Così facendo, è possibile tornare ad adoperare emulatori come Xenia, Dolphin e Retroarch. Non a caso, per alcuni Xbox Series S è la console perfetta per il retrogaming. Tuttavia, è probabile che, ora che il verbo si è diffuso, i big di Microsoft correranno quanto prima a investigare sul problema per risolverlo.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.