Xbox Series X e S: la Scheda di Espansione 'fatta a pezzi', ecco cosa contiene

Il giornalista Jeff Grubb sta partecipando alle prove su Xbox Series X e ha deciso di cimentarsi in un "unboxing estremo". L'editorialista di VentureBeat ha infatti smontato la Scheda di Espansione di Seagate per studiare la memoria esterna ad alte prestazioni disponibile dal lancio delle console nextgen di Microsoft.

L'articolo di Grubb è arricchito da diverse foto che ritraggono l'SSD esterno "ufficiale" di Xbox Series X e S smontato per rivelarne i diversi elementi elettronici di cui si compone. In base a quanto scoperto dal giornalista di VentureBeat, la Scheda di Espansione prodotta da Seagate comprende un cluster di memoria Flash NAND SK Hynix e un controller Phison PCIe 4.0.

Ciascuno di questi componenti viene accompagnato da una generosa quantità di pasta termica che ne previene il surriscaldamento e consente ai chip di dissipare in maniera efficace il calore attraverso il metallo della scocca esterna.

Lo stesso Grubb sottolinea inoltre come la soluzione adottata da Seagate sembra appoggiarsi alle nuove NAND 4D di SK Hynix, una tecnologia basata su celle di memoria a 128 strati che consente al fornitore di memorie DRAM e Flash sudcoreano di raggiungere densità tanto elevate da ottenere 1 TB di spazio di archiviazione in chip di dimensioni estremamente ridotte.

In calce alla notizia trovate il link all'articolo di VentureBeat con il teardown della Scheda di Espansione di Memoria di Seagate, disponibile per Xbox Series X e Series S sin dal lancio delle piattaforme nextgen di Microsoft che, lo ricordiamo, è previsto per il 10 novembre.