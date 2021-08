Xbox Series X/S in sconto da Gamelife, le nuove offerte di agosto 2021

State cercando una Xbox Series X o Xbox Series S? La catena Gamelife presenta nuove offerte per il mese di agosto dedicate alle due console della casa di Redmond, ecco tutte le promozioni attive online.

Iniziamo con il bundle Xbox Series S + 3 Mesi Game Pass a 299 euro, il pacchetto include una console Xbox Series S con controller bianco e un codice per tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass.



Sul sito di Gamelife è anche possibile comporre il proprio bundle Xbox Series X acquistando la console a 499 euro e aggiungendo un accessorio Xbox (cuffie o controller) e due giochi Xbox a scelta da una selezione, con prezzo finale variabile in base ai prodotti selezionati.



Attenzione, perchè la catena fa sapere che "è possibile l’acquisto di un solo pezzo per cliente. Eventuali ordini non rispondenti alle restrizioni non potranno essere accettati e saranno rimborsati. L'eventuale reso o cambio di prodotti è da intendersi per tutto il pacchetto e non per i singoli componenti."



Si tratta insomma di una buona occasione per acquistare una delle due console next-gen di Microsoft con tutto il necessario per iniziare a divertirsi tra abbonamento Game Pass, cuffie, controller extra e giochi, bundle completi per trarre il massimo da Xbox Series X e Xbox Series S.