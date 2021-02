Xbox Series X/S: scoperta una funzionalità segreta del controller, ecco di cosa si tratta

Il nuovo controller Microsoft lanciato insieme a Xbox Series X/S possiede una funzione nascosta non svelata ufficialmente e per la quale non esiste alcuna documentazione in rete, come svelato da Timo Wolf, dipendente Microsoft e appassionato giocatore.

Di fatto ogni controller può essere associato a due diversi dispositivi e tramite il pulsante di sincronizzazione è possibile passare da console a PC o mobile in pochi istanti. Questa caratteristica (definita genericamente Switch Devices) viene citata nella pagina del prodotto sul sito di Xbox USA ma non se ne fa cenno nel manuale d'uso o nelle pagine dedicate all'assistenza.

Come funziona esattamente? Di fatto basterà tenere premuto il pulsante Sync sulla parte superiore del controller fino a quando il pulsante centrale non lampeggerà 2/3 volte, in questo modo il joypad si sincronizzerà subito con l'ultimo dispositivo PC/Mobile utilizzato mentre premendo due volte il tasto Sync tornerà a connettersi all'ultima console Xbox utilizzata. Non è una feature rivoluzionaria ma certamente fa piacere scoprirne l'esistenza.

In calce alla notizia trovate un video che mostra il funzionamento di quanto descritto, ricordatevi però che se utilizzate un Xbox Wireless Adapter non sarà possibile mettere in pratica questo piccolo trucco, una caratteristica piuttosto comoda per chi utilizza lo stesso joypad su più dispositivi.