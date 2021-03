Xbox Series X/S: scoperto un trucco per non ridurre la risoluzione con FPS Boost

I giornalisti di Digital Foundry hanno analizzato il sistema FPS Boost di Xbox Series X/S. Nel soffermarsi sulle potenzialità e sui limiti di questa tecnologia applicata in titoli come Fallout 4 e TES V Skyrim, il collettivo di DF descrive un sistema per attivare l'FPS Boost senza ridurre la risoluzione.

Dalle colonne di Eurogamer.net, Thomas Morgan e Richard Leadbetter di Digital Foundry approfondiscono i punti trattati nel loro ultimo video speciale ed entrano nel merito dell'escamotage per aggirare le limitazioni del sistema FPS Boost.

In base a quanto spiegato dal team di DF, su ogni Xbox Series X è possibile sfruttare un piccolo trucco per mantenere la risoluzione 4K con FPS Boost in giochi come Fallout 4 e Fallout 76. Per forzare i parametri del nuovo sistema implementato da Microsoft, bisogna eseguire in sequenza questi passaggi: carica un gioco di Fallout con FPS Boost disabilitato, carica un altro gioco, attiva FPS Boos sul titolo di Fallout scelto in precedenza e, infine, ricarica il gioco di Fallout servendoti del Quick Resume.

In questo modo, è possibile sbloccare il framerate e mantenere la risoluzione utilizzata dalla versione retrocompatibile per Xbox One X. I ragazzi di Digital Foundry, però, sottolineano giustamente come il trucco in questione non assicuri affatto un'esperienza di gioco dal framerate ancorato sui 60fps, ed è forse questo il motivo della decisione presa da Microsoft di ridurre fino ai 1080p la risoluzione in alcuni titoli dopo aver abilitato l'FPS Boost.