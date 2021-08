Xbox Series X/S: SCUF svela i controller premium Instinct e Instinct Pro

Dopo aver confermato la realizzazione di un controller SCUF per PlayStation 5, i curatori dei social di Corsair e i rappresentanti della divisione SCUF presentano The Instinct e The Instinct Pro, la nuova famiglia di controller premium per Xbox Series X/S.

La linea Instinct nasce per offrire agli appassionati un'alternativa al pad "base" di Xbox Series X/S e alle soluzioni Microsoft della linea Xbox Elite Controller Serie 2. Entrambi i modelli Instinct di SCUF presentano quattro paddle integrati sul retro con funzionalità avanze di remapping tramite il pulsante Profile che consente di salvare fino a tre profili in contemporanea.

Oltre ai tasti sul retro, i due nuovi prodotti della linea SCUF comprendono stick sostituibili con analogici più lunghi, oltre ad un D-pad a otto vie (anch'esso rimovibile e rimpiazzabile con una croce direzionale classica a quattro vie): tutte le modifiche possono essere apportate rimuovendo il frontalino magnetico, proposto in colorazione nera, bianca o con design speciali.

Lo SCUF Instinct Pro comprende delle aggiunte rappresentate dal grip antiscivolo e dai grilletti istantanei che, con la pressione di un semplice tasto, passano dalla modalità normale ad una "fulminea" come il click del mouse. Il sito ufficiale dell'azienda legata a Corsair segnala i modelli Instinct e Instinct Pro di SCUF in vendita rispettivamente a 179,99 euro e 209,99 euro, con la possibilità di acquistare separatamente ulteriori accessori come stick supplementari e nuovi frontalini magnetici.