Xbox Series X/S: Seagate svela le Schede di Espansione da 512 GB e 2 TB

A conferma delle anticipazioni e dei leak delle ultime settimane, Microsoft e Seagate presentano ufficialmente le nuove Schede di Espansione per Xbox Series X/S con tagli da 512 GB e 2 TB.

Basate sulla medesima tecnologia dell'SSD interno delle console Xbox di ultima generazione, le nuove Schede di Espansione di Memoria sfruttano la Velocity Architecture di Xbox Series X/S e mettono a disposizione uno spazio di memorizzazione aggiuntivo per videogiochi nextgen, superando così le limitazioni imposte dagli hard disk e SSD esterni "tradizionali" collegati tramite una delle porte USB 3.2 della piattaforma.

Le nuove memorie PCIe Gen4 NVMe di Seagate adottano un form factor a cartuccia per rendere il processo di installazione praticamente istantaneo e garantiscono l'accesso immediato allo spazio di archiviazione supplementare, offrendo così le massime prestazioni sia nei giochi Xbox Series X/S che nei titoli retrocompatibili per Xbox One, Xbox 360 e della prima console Xbox che ha compiuto 20 anni.

Negli Stati Uniti, l'Espansione di Memoria di Seagate da 512GB sarà disponibile da metà novembre al prezzo di 139,99 dollari, mentre la cartuccia da 2TB arriverà a inizio dicembre e costerà 399,99 dollari.