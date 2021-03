Xbox Series X/S: Smart Delivery è una funzione utile anche per i salvataggi

Eden Marie (ingegnere Microsoft impegnata nello sviluppo dell'ecosistema Xbox) ha spiegato su Twitter alcuni vantaggi dello Smart Delivery per quanto riguarda i salvataggi dei giochi e l'importazione degli stessi.

"Smart Delivery permette di abbattere le barriere e ogni gioco ha una identità condivisa tra le varie console Microsoft. Tutti i giochi per Xbox One conservano i salvataggi sul Cloud e dal momento che tutte le versioni di un gioco hanno la stessa identità, leggono e scrivono esattamente gli stessi dati. Quindi potete giocare su Xbox One, continuare su Xbox Series X/S, tornare a giocare su One oppure in streaming via Cloud, senza perdere assolutamente nulla e senza avvertire alcun distacco."

Si tratta in realtà di una funzionalità ben nota, con Phil Spencer e Aaron Greenberg che hanno più volte parlato del supporto per i salvataggi con Smart Delivery, utilizzando gli stessi concetti ribaditi da Eden Marie in queste ore sui suoi profili social personali.

Come funziona lo Smart Delivery? Per saperne di più su questa tecnologia vi rimandiamo al nostro approfondimento, di certo Smart Delivery si è imposto sin da subito come una delle caratteristiche più interessanti della nuova generazione di Xbox, insieme al Quick Resume, due funzionalità del sistema operativo Microsoft molto apprezzate dalla community.