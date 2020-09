Xbox Series X e S con Smart Delivery: Xbox UK trolla Sony sugli update da PS4 a PS5

Approfittando della pubblicazione di un video promozionale sullo Smart Delivery di Xbox Series X e S, il team di Xbox UK ha condiviso un meme che trolla Sony e la sua politica sugli update grafici da PS4 a PS5.

I gestori del canale Twitter di Xbox UK si riallacciano infatti al trailer sullo Smart Delivery per spiegare agli utenti che per accedere a questa funzionalità "basterà acquistare i giochi". Ad accompagnare questo messaggio troviamo l'ormai celebre meme Laughing con Leonardo DiCaprio che, nel ruolo del crudele Calvin Candie in Django Unchained, sorride in maniera beffarda mentre ascolta le argomentazioni del suo interlocutore sorseggiando un bicchiere di liquore.

Pur senza citare apertamente Sony e PS5, la provocazione lanciata da Xbox UK ha scatenato la reazione della community che ha risposto sui social con una sequela di messaggi e di meme che, in maniera piuttosto inevitabile, hanno coinvolto gli appassionati dell'uno o dell'altro schieramento videoludico.

Tra i tanti post condivisi su Twitter troviamo ad esempio i meme di Halo Infinite e Craig e le immagini con la scenetta sui giochi PS4 usati con Yoshida e Boyes. E voi, cosa ne pensate di questa battuta lanciata da Xbox UK? Fatecelo sapere con un commento.