Xbox Series X/S, un successo che non si ferma: battute anche le vendite di Xbox 360

Di recente, in riferimento al mondo Xbox, si è parlato dell'addio agli emulatori non ufficiali di terze parti a seguito di un problema legale con Nintendo che ha portato alla chiusura di alcuni software sul Microsoft Store. Oggi, invece, sono apparse in rete alcune stime relative ai dati di vendita di Xbox Series X confrontate con Xbox 360.

Stando a quanto riportato dal portale di Vgchartz, sappiamo che la nuova ammiraglia della next gen di Microsoft sta portando a casa grandi risultati, soprattutto rispetto ad una comparazione con quanto conseguito dalla console di due generazioni fa. A quanto pare, infatti, Xbox Series X (ed anche Xbox Series S di riflesso) sarebbero in netto vantaggio per quel che concerne le vendite hardware. Parliamo di record importanti, soprattutto a fronte del lasso di tempo, pari a ventotto mesi, nel quale è in circolazione la nuova macchina da gaming.

Nel dettaglio, dalle analisi approfondite della fonte sappiamo che le vendite stimate di Xbox Series X/S dopo ventotto mesi corrispondono a 20,86 milioni di unità. La controparte, invece, ha raggiunto il traguardo delle 17,06 milioni di macchine vendute. Sono risultati molto importanti per il brand verde crociato; risultati dai quali emerge che:

La variazione del divario nell'ultimo mese corrisponde a 35,848 unità;

Invece, il divario nell'ultimo anno ammonta a 534,578 console vendute;

Il totale di vendite dell'ultima generazione, rispetto a quella di Xbox 360, ha raggiunto una quota pari a +3,796,797 unità.

Xbox 360 ha raggiunto gli attuali risultati di Xbox Series X/S solo durante il trentacinquesimo mese d'esistenza sul mercato videoludico dei tempi. In poche parole, Microsoft sta conseguendo dei risultati da paura e le sorprese in arrivo sono numerose: sul fronte software, infatti, abbiamo avuto modo di conoscere parte del futuro della compagnia con tutti gli annunci dell'ID@Xbox Showcase, da The Last case of Benedict Fox a Kabaret.