Xbox Series X/S supporterà AMD FidelityFX Super Resolution, la conferma di Microsoft

FidelityFX Super Resolution, la nuova tecnologia AMD, sarà compatibile con Xbox Series X/S: a confermarlo è Microsoft in persona ai microfoni di IGN.Com, dichiarando che la loro console di ultima generazione riceverà importanti migliorie in termini di risoluzione e frame-rate.

"Noi di Xbox siamo entusiasti delle potenzialità della tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD come un altro grande metodo per gli sviluppatori di potenziare risoluzione e framerate. Presto condivideremo ulteriori informazioni in tal senso", ha dichiarato un portavoce della casa di Redmond senza tuttavia scendere in ulteriori dettagli. Ma già la semplice conferma che i sistemi next-gen di Microsoft supporteranno questa tecnologia avanzata è un'ottima notizia in termini tecnici per i futuri videogiochi e per tutti gli sviluppatori.

Ciò comunque non coglie troppo di sorpresa, in quanto il colosso americano aveva confermato in precedenza che aveva già implementato i tool per il supporto a FidelityFX nei kit di sviluppo di Xbox Series X/S, pertanto il passaggio a una tecnologia analoga ancora più potente può essere visto come un qualcosa di naturale. FidelityFX Super Resolution offre quattro diversi modalità di visualizzazione delle immagini: Ultra Quality, Quality, Balanced e Performance, garantendo così una grande varietà. Non è un caso quindi che anche Intel si è interessata al supporto per AMD FidelityFX Super Resolution.

Nel frattempo Xbox ha compiuto 20 anni, con Microsoft che ha regalato centinaia di wallpaper per celebrare il grande traguardo, in attesa di scoprire cosa riserva il prossimo futuro per il brand in termini di giochi e tecnologie.