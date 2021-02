Xbox Series X/S: ecco FPS Boost, la funzione che 'mette il turbo' alla retrocompatibilità

"Tanto tuonò che piovve", verrebbe da esclamare assistendo all'annuncio ufficiale da parte di Microsoft di FPS Boost, la preannunciata novità sulla retrocompatibilità di Xbox Series X/S.

Dalle colonne del blog istituzionale di Xbox Wire, il Senior Program Manager della divisione videoludica di Microsoft, Paul Eng, presenta FPS Boost e descrive questa funzione come il risultato degli sforzi profusi dal colosso tecnologico americano per "unire le generazioni di console Xbox", nell'ottica della strategia già ampiamente delineata nei mesi scorsi da Phil Spencer.

In base a quanto spiegato da Eng, FPS Boost nasce per superare le limitazioni della retrocompatibilità "semplice" e dare modo all'utenza Xbox Series X/S di attingere alla potenza computazionale della propria console next gen.

Il sistema FPS Boost, nella fattispecie, impiega una varietà di nuovi metodi per aumentare il framerate originale dei giochi delle passate generazioni, raddoppiandolo o, in taluni casi, persino quadruplicandolo.

La nuova funzione della retrocompatibilità di Xbox Series X/S, però, non agisce automaticamente ma deve essere sviluppata per ciascun titolo: non a caso, Eng sottolinea come "il nostro team sta collaborando a stretto contatto con gli sviluppatori per migliorare l'esperienza dei loro giochi nel rispetto della loro visione originaria".

I primi videogiochi a trarre beneficio da questa nuova tecnica di "retrocompatibilità evoluta" sono Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 e Watch Dogs 2: per questi titoli, la funzione FPS Boost è disponibile da oggi su Xbox Series X/S. Con i prossimi aggiornamenti di sistema delle console next gen di Microsoft, il team Xbox promette di introdurre anche una icona a schermo per i giochi che sfrutteranno l'FPS Boost, similarmente a quanto avviene adesso con i titoli che vengono migliorati dalla funzione Auto HDR di Xbox Series X/S.