Xbox Series X/S: svelato il non troppo economico della scheda di espansione SSD Seagate

Sappiamo che le unità SSD esterne per Xbox Series X e Series S non saranno economiche e un recente leak aveva fissato il prezzo in oltre 200 dollari per il Seagate Game Drive 1TB. Adesso emergono nuovi dettagli sui costi.

La catena Best Buy ha inserito in listino proprio il Seagate 1TB Game Drive per Xbox Series X e Series S, il prodotto può essere prenotato ora al prezzo di 219.99 dollari, un prezzo in linea con quello di altre unità SSD esterne per PC.

Lo spazio di archiviazione potrà essere espanso su tutte le console next-gen tramite cartucce di memoria esterne, Xbox Series X disponibile d una unità SSD interna da 1TB mentre PS5 presenta una unità da 825 GB, più particolare invece il caso di Xbox Series S, proposta di default con unità di archiviazione (sempre a stato solido) da 512 GB, per contenere i costi.

Proprio questo sembra essere un limite della console economica di Microsoft, il ridotto spazio a disposizione su Xbox Series S potrebbe spingere i consumatori a voler acquistare una unità esterno che però a conti fatti rischia di costare poco meno della console, in questo caso 219 dollari contro 299 dollari.