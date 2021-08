Xbox Series X e S ora hanno un tema dinamico dedicato ad Halo Infinite

Al lancio di Halo Infinite mancano ancora tre mesi, ma Microsoft sta già preparando il terreno al ritorno di Master Chief. Dopo gli annunci della Gamescom 2021, la casa di Redmond ha messo a disposizione un nuovo tema dinamico a tema sull'accoppiata di nuova generazione, Xbox Series X e Xbox Series S.

Già disponibile per tutti i giocatori, il tema dinamico di Halo Infinite è basato sull'artwork principale della produzione, già noto da molto tempo e visibile anche in apertura di questa notizia, per l'occasione impreziosito da alcuni effetti visivi, come delle scie luminose, il riflesso sull'armatura di Master Chief e un'animazione per il Pelican in lontananza. Potete guardare il tema dinamico di Halo Infinite nella breve clip allegata in calce. Vi piace? Lo utilizzerete in attesa dell'uscita del gioco?

Il lancio di Halo Infinite, ricordiamo, è fissato per l'8 dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, ovviamente anche in Game Pass. Il comparto multigiocatore verrà messo a disposizione lo stesso giorno in formato free-to-play per tutti i giocatori, e non richiederà neppure un abbonamento a Xbox Live Gold (l'obbligo è stato abolito mesi fa da Microsoft). Per celebrare il 20° compleanno di Chief, la casa di Redmond ha anche messo in vendita una Xbox Series X e un Controller Elite Series 2 in edizione limitata: la console, purtroppo, è già sold-out e vittima degli scalper.