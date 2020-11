Xbox Series X e S: temi dinamici e preload dei giochi su Game Pass nell'update di novembre

Nel corso della serata è apparso sul sito ufficiale Microsoft un nuovo post riguardante le principali novità disponibili con il nuovo aggiornamento firmware di novembre 2020 per i possessori di Xbox Series X e Xbox Series S.

Il nuovo update non solo introduce una serie di sfondi dinamici extra per personalizzare il background della pagina principale, ma anche una serie di opzioni extra tra le quali troviamo la possibilità di avviare il preload di alcuni dei giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass. All'interno della libreria è stato inoltre aggiunto un nuovo filtro grazie al quale è ancora più semplice individuare i giochi che hanno ricevuto un aggiornamento per Xbox Series X|S (già contrassegnate da un'icona X|S). Per migliorare poi l'esperienza dal punto di vista visivo, il colosso di Redmond ha deciso di introdurre un badge che segnalerà quando l'Auto HDR sarà attivo, così da far sapere ai giocatori quando il sistema sta applicando questo effetto sui giochi che non lo supportano nativamente. Non manca poi la possibilità di accedere più agilmente agli Obiettivi premendo il tasto centrale del controller in gioco e una feature che, durante la configurazione iniziale, consente di aggiungere un account e tutti i profili associati (ovvero quelli appartenenti alla famiglia) in un solo passaggio.

L'aggiornamento è già disponibile al download e potete avviarlo manualmente entrando nel menu delle impostazioni, selezionando Sistema e poi Aggiornamenti, così da fare in modo che la console cerchi l'ultimo update disponibile e ne avvii l'installazione.

