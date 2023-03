Xbox Series X/S: tradizione e innovazione s'incontrano nel nuovo controller Velocity Green

La famiglia di accessori ufficiali per Xbox Series X/S si allarga e accoglie una nuova periferica che farà certamente felice la community verdecrociata: dalle colonne di Xbox Wire, la casa di Redmond presenta ufficialmente il nuovo controller Velocity Green.

L'ultimo dispositivo svelato da Microsoft guarda al passato delle console Xbox per fondere tradizione e innovazione con una scocca color verde, una tonalità che riprende l'interfaccia della prima piattaforma Xbox e gli elementi di design di Xbox 360 e Xbox One.

A infondere ulteriore carattere al controller ci pensano la scocca bianca sul retro, i tasti dorsali in colore nero, il D-Pad ibrido e i dettagli in verde degli analogici e dei tasti frontali. Sul fronte del design, delle funzionalità e dell'ergonomia, il controller Velocity Green è perfettamente identico ai controller wireless ufficiali della famiglia di console Xbox Series X/S: il suo utilizzo, di conseguenza, abbraccia sia l'attuale che la passata generazione di console Xbox, come pure i PC e i sistemi mobile.

Il Controller Wireless per Xbox - Velocity Green è già disponibile sulle pagine di Xbox.com al prezzo di 59,99 euro, con spedizione standard gratuita e resi gratuiti.