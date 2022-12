Xbox Series X/S: quali sono i tre giochi esclusivi più attesi del 2023?

Dopo aver visto tre giochi PS5 da tenere d'occhio nel 2023 diamo una occhiata anche ai tre titoli più attesi dai possessori di Xbox Series X/S, focalizzandoci in particolare sulle esclusive targate Xbox Gaming previste per il nuovo anno.

Starfield

Non possiamo che iniziare la nostra Top 3 con Starfield, il gioco Bethesda era atteso per l'11 novembre 2021 (data simbolica per la compagnia) ma è stato rimandato ad un non meglio precisato mese del 2023. Starfield non ha ancora una data di uscita precisa ma indubbiamente parliamo di una delle esclusive Xbox più attese dell'anno, se non la più attesa in assoluto. Skyrim nello spazio? Ha la nostra attenzione.

Forza Motorsport

La serie Forza sta vivendo un duplice momento da alcuni anni: da un lato l'enorme successo di Forza Horizon, dall'altro il progressivo appannamento di Forza Motorsport. Dopo Forza Motorsport 7, Turn10 ha iniziato i lavori sul nuovo racing next-gen, tra i primissimi giochi Xbox Series X annunciati ma ancora oggi avvolto nel mistero, destino che condivide con Senua's Saga Hellblade 2. Forza Motorsport in ogni caso dovrebbe essere uno dei gioielli della corona della lineup Xbox 2023... aspettiamo di saperne di più.

Redfall

Lo sparatutto di Arkane si presenta come una produzione non di primissimo livello ma capace di generare un discreto interesse grazie ad ambientazioni di sicuro impatto e ad un gameplay all'apparenza solido, anche se privo di particolari guizzi. Redfall è un gioco perfetto per rimpolpare le fila del Game Pass, con la sicurezza di avere una player base numerosa sin dal lancio.

Extra: S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl era atteso per il 2022 ma la difficile situazione in Ucraina ha costretto il team di sviluppo ad interrompere i lavori sul gioco. Comprensibilmente lo sviluppo sembra aver risentito della delicata situazione politica, sociale ed economica che ha colpito il paese dopo l'attacco della Russia lo scorso mese di marzo e ad oggi non è sicuro che S.T.A.L.K.E.R. 2 possa davvero uscire nel 2023, anzi secondo un leak non lo vedremo prima del 2024 o 2025. GSC ha ribadito che S.T.A.L.K.E.R. 2 uscirà nel 2023, rassicurazioni che però al momento non trovano riscontri concreti.