Xbox Series X/S e nuovo update: ecco come funzionerà il badge per i Giochi non Avviabili

Catturate le attenzioni della community con le anticipazioni della nuova nuova accensione fulminea di Xbox Series X/S, Eden Marie del Team Xbox conferma la partenza dei test su un'altra funzione in arrivo con il prossimo update delle console Microsoft, ovvero il badge per i Giochi non Avviabili.

In qualità di Capo Ingegnere del team Xbox, Eden Marie spiega che il nuovo sistema dei badge sui giochi non avviabili andrà a integrarsi ai badge già visualizzati sulla dashboard di Xbox One e Series X/S, tramite delle apposite icone che indicheranno, appunto, l'impossibilità di eseguire uno o più videogiochi installati nell'hard disk interno della propria console o su di una memoria secondaria.

L'icona dei giochi non avviabili verrà visualizzata sull'immagine principale dei titoli che non possono essere più eseguiti, come i giochi retail con disco rimosso dal tray della console, i titoli che hanno abbandonato il catalogo di Xbox Game Pass o i giochi scaricati tramite account diversi da quello principale e di un appartenente al medesimo nucleo familiare (come quelli di amici in visita che effettuano il login per consentire il download dei titoli presenti nella propria libreria digitale).

Il nuovo badge dei Giochi non Avviabili è già disponibile per i beta tester del programma Xbox Insider e, presumibilmente, lo sarà a breve con il lancio dell'update ufficiale del software di sistema di Xbox Series X/S. A chi ci segue, ricordiamo che il prossimo aggiornamento della dashboard delle console verdecrociate sarà possibile accedere alla chat vocale di Discord su Xbox Series X/S e One.