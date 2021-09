Xbox Series X/S e l'update di settembre: le potenzialità retrogaming di Edge in video

Con l'update di settembre di Xbox Series X/S, sulle console Microsoft è possibile accedere a tantissimi emulatori e applicazioni interattive servendosi solo ed esclusivamente del browser Edge integrato nel nuovo aggiornamento di sistema.

A testimoniare l'eccezionale duttilità del rinnovato browser Edge per console Xbox è Modern Vintage Gamer. Dopo aver testato le potenzialità retrogaming di Xbox Series S in Modalità Sviluppatore, il creatore di contenuti ha navigato tra i siti che, in ambito PC, consentono l'accesso a emulatori per browser e ne ha confermato il corretto funzionamento anche su Xbox Series X e Series S.

Oltre al già svelato supporto di Edge su Xbox a Google Stadia, lo youtuber sottolinea come la nuova versione del browser per piattaforme vedrecrociate sia in grado di far girare la stragrande maggioranza degli applicativi Web studiati per solleticare la curiosità degli appassionati di retrogaming e coloro che desiderano provare un gioco o un programma abandonware.

Nel video confezionato da Modern Vintage Gamer, inoltre, trova conferma il supporto alle "funzionalità interattive" di Internet Archive, l'enorme database di software e videogiochi fuori commercio per piattaforme degli anni '80 e '90. Sempre attraverso il browser Edge di Xbox Series X/S, il creatore di contenuti è riuscito persino a eseguire una versione Web di Windows 95.

La notizia dell'accesso a questo genere di applicativi per retrogaming su Xbox Series X/S tramite Edge, ad ogni modo, viene riportata per dovere di cronaca e non intende incitare o favorire in alcun modo la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.