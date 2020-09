Xbox Series X e S vanno a ruba in Giappone: tutto esaurito in pochi minuti

Sebbene in Giappone le console Microsoft non abbiano mai spopolato, sembra che l'interesse degli utenti orientali stia crescendo nei confronti delle console di prossima generazione del colosso di Redmond, al punto da far terminare nel giro di pochi minuti le unità di Xbox Series X e S disponibili per il preorder.

In territorio Giapponese è andato tutto esaurito presso i principali rivenditori online e al momento è possibile prenotare solo la piccola Xbox Series S su Amazon JP. Stando a quanto dichiarato dagli utenti, le prenotazioni sono state chiuse in soli 12 minuti sullo store ufficiale Microsoft e in 17 minuti su Amazon giapponese. Ancor più incredibile è stata la situazione in Corea, dove il tutto esaurito è stato dichiarato a soli 60 secondi dall'apertura. Parlando sempre di territorio asiatico, la console Microsoft è terminata anche in India dopo un quarto d'ora.

Insomma, a prescindere dal numero di unità messe a disposizione degli utenti (molto probabilmente poche, proprio come visto con PlayStation 5), è indubbio che Microsoft abbia attirato l'attenzione dei videogiocatori orientali e che servizi come l'Xbox Game Pass e la possibilità di giocare in streaming sul proprio smartphone stiano avendo un certo effetto, insieme alla recente acquisizione di Bethesda e ZeniMax.