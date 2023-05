Xbox Series X/S, vendute 2 milioni di unità in UK: meglio di Nintendo Switch

Dall'analista Christopher Dring di Games Industry arrivano novità riguardo i risultati commerciali di Xbox Series X/S nel Regno Unito, precisamente al numero di console vendute dal lancio avvenuto nel novembre 2020 ad oggi. E le piattaforme Microsoft hanno tagliato un nuovo traguardo.

Xbox Series X/S è infatti a quota 2 milioni di unità vendute in UK, un risultato raggiunto in 128 settimane di commercializzazione: tale risultato la pone davanti a Nintendo Switch, che impiegò 140 settimane per arrivare a questo traguardo, così come anche all'originale Xbox, che ne impiegò invece 162. Al tempo stesso, però, Xbox 360 e Xbox One hanno impiegato meno tempo rispetto al loro successore per arrivare ai 2 milioni, rispettivamente 110 e 104 settimane, e Series X/S si ritrova dietro anche a numerose PlayStation oltre al primatista Nintendo Wii. Di seguito la Top 10 delle console più veloci a raggiungere le 2 milioni di console vendute in UK:

Nintendo Wii - 57 settimane PlayStation 2 - 60 settimane PlayStation 4 - 75 settimane PlayStation 5 - 98 settimane Xbox One - 104 settimane Xbox 360 - 110 settimane PlayStation 1 - 114 settimane Xbox Series X/S - 128 settimane Nintendo Switch - 140 settimane Xbox - 162 settimane

Sempre in rapporto alle 2 milioni di console piazzate, in termini di ricavi Xbox Series X/S ha generato 696 milioni di sterline, pari a circa 800 milioni di euro: un risultato che la pone dietro alle 726 milioni di sterline generate da Xbox One. PlayStation 5 è invece in prima posizione con 919 milioni di sterline in ricavi.

Intanto Xbox Series X/S ha accolto l'update di maggio 2023, che ha portato una serie di nuove funzionalità gradite. Ora si attende di scoprire quale sarà il futuro di Xbox dopo lo Showcase di giugno, che sembra promettere tanti giochi fino al prossimo anno.