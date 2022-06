Xbox Series X/S ha venduto più di PS5 in UK nel 2022, finora

Nonostante la loro scarsa reperibilità dovuta alla crisi dei semiconduttori, PlayStation 5 e Xbox Series X/S si mantengono costanti nelle vendite, in particolare nel Regno Unito. e sebbene PS5 sia stata la console più venduta a maggio 2022 in UK, la controparte Microsoft non rimane comunque a guardare e macina risultati rilevanti.

Rispondendo ad un follower su Twitter, Christopher Dring, capo di GamesIndustry, conferma che Xbox Series X/S ha venduto più di PS5 in questa prima metà del 2022. Dring non fornisce tuttavia numeri precisi riguardo le performance commerciali delle varie console, in un territorio come quello britannico che, comunque, continua a vedere Nintendo Switch come il principale dominatore del mercato hardware.

Non è chiaro dunque quanto sia netto il distacco tra le varie piattaforme, in ogni caso Microsoft può ritenersi soddisfatta dei risultati raggiunti fin qui dai suoi sistemi next-gen, in particolare di Xbox Series S, non solo facilmente più reperibile rispetto alla Series X ma anche vantaggiosa per un pubblico inglese sempre più rivolto verso il digitale.

Resta da capire come proseguiranno le vendite delle console Sony e Microsoft nei prossimi mesi, con la crisi dei semiconduttori ancora lontana dalla fine e le voci sempre più insistenti che vedono le console mid-gen già in fase di progettazione.