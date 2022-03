Xbox Series X/S hanno già venduto più di Xbox One nel suo intero ciclo vitale in Giappone

Xbox fatica da sempre in Giappone e questo non è un mistero, tuttavia Xbox Series X e Xbox Series S stanno riscuotendo un discreto successo, avendo già superato le vendite totali di Xbox One nel paese del Sol Levante.

Xbox One, uscita in Giappone nel 2014, ha superato a fatica i 100.000 pezzi venduti in tutto il paese alla fine del suo ciclo vitale, numeri questi già superati da Xbox Series X e Xbox Series S, console che per molte settimane hanno tenuto testa a PS5, in alcuni casi vendendo più della console Sony, quest'ultima di difficile reperibilità sul mercato, al contrario di Xbox Series S che può essere acquistata senza troppe difficoltà.

Si tratta ancora di numeri molto piccoli con Xbox Series X che ha raggiunto quota 82.000 pezzi distribuiti e Xbox Series S che si ferma a circa 65.000 unità, in ogni caso un piccolo passo avanti rispetto alle vendite fantasma di Xbox One in Giappone. Non sappiamo se Xbox Series X/S riusciranno a vendere più di Xbox 360 (oltre 1.5 milioni di pezzi) ma certamente è un piccolo passo avanti che testimonia come il brand Microsoft stia crescendo in Giappone, lasciandosi alle spalle il periodo buio della precedente generazione.