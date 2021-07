Xbox Series X/S vs PS5: installare l'Espansione di Memoria è facile, ricorda Microsoft

A stretto giro di posta dalla pubblicazione da parte di Sony della guida per installare gli SSD M.2 su PS5, i curatori dei profili social di Microsoft ricordano quanto sia facile effettuare la medesima operazione su Xbox Series X/S attraverso il sistema delle cartucce per l'Espansione di Memoria.

Nel messaggio condiviso su Twitter, i rappresentanti del team social della casa di Redmond si rivolgono ai possessori di Xbox Series X e Series S chiedendo loro se "qualcuno ha bisogno di un aiuto per riuscire a espandere lo spazio di archiviazione sulla propria console Xbox?".

Pur senza citare apertamente Sony e il sistema di installazione degli SSD su PS5, le tempistiche scelte dai gestori dei social del Team Xbox per pubblicare questo tweet non sembrerebbero essere casuali, dal momento che il post in questione si limita a riprendere un articolo del Supporto ufficiale Xbox di metà maggio in cui si descrive, appunto, l'estrema facilità di utilizzo dell'Espansione di Memoria di Xbox Series X/S.

Non è un caso, infatti, se il tweet di Microsoft sia stato immediatamente letto dalla community come un riferimento sottinteso alla concorrenza e alle operazioni, oggettivamente più macchinose, per poter installare un SSD NVME 2.0 supplementare su PlayStation 5. Nei tanti messaggi di risposta condivisi dagli utenti, c'è anche chi ha ricordato la video parodia sui giochi usati PS4 e Xbox One con cui Sony, nell'estate del 2013, ironizzò sulla complessità del DRM illustrato nella disastrosa presentazione di Xbox One.