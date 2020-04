Xbox Series X: il Sampler Feedback Streaming sarà determinante, spiega The Coalition

Nel corso della sua ultima intervista a Windows Central, il direttore tecnico di The Coalition, Mike Rayner, si è soffermato sulla capacità di Xbox Series X di offrire caricamenti 4 volte più rapidi di Xbox One e discusso degli enormi benefici apportati dalla tecnologia di Sampler Feedback Streaming di Series X.

Il dirigente della software house canadese che ha dato alla luce il kolossal sparatutto Gears 5 (e offre già indizi sul futuro Gears 6) approfitta dell'occasione per riferire che "guardando a ciò che ci aspetta in futuro, il Sampler Feedback Streaming (SFS) di Xbox Series X rappresenta un vero punto di svolta nel modo in cui pensiamo allo streaming globale e al livello di dettaglio complessivo nei videogiochi".

Sempre nel corso dell'intervista, Rayner si è soffermato sull'evoluzione grafica garantita dalla tecnologia SFS e dalla potenza hardware di Xbox Series X per dichiarare che "esploreremo le varie opzioni per servircene sia per aumentare i dettagli delle texture dei nostri giochi che per ridurre ulteriormente i tempi di caricamento. Con la tecnologia SFS possiamo caricare selettivamente le risorse di un videogioco poco prima del loro effettivo impiego, non dobbiamo più precaricare tutto in anticipo come avviene quest'oggi con un approccio più tradizionale con il caricamento di ciascun livello".

In riferimento alle potenzialità della console nextgen di Microsoft, il team di The Coalition si è unito ad altre software house nel precisare che SSD e Ray Tracing di Xbox Series X saranno rivoluzionari, e questo anche grazie a tecnologie come quella del Sampler Feedback Streaming che promette di rendere obsoleto il sistema attuale di caricamento "a blocchi" (o, per dirla come Rayner, "a livelli") dei mondi digitali dei videogiochi di questa e delle più recenti generazioni di console.