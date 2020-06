Xbox Series X: lo sapete che il bollino dei giochi ottimizzati ha la forma della console?

Nella giornata di ieri Microsoft ha svelato il bollino dei Giochi Ottimizzati per Xbox Series X, che contraddistinguerà tutti quei titoli che sfrutteranno appieno le caratteristiche tecniche della console next-gen per offrire tempi di caricamento ridotti, grafica potenziata e frequenze d'aggiornamento più stabili fino a 120 fps.

Il bollino verrà applicato su tutte le confezioni dei giochi che rispettano i requisiti sopraelencati e, come potete vedere in apertura di notizia, ha una forma esagonale e presenta il verde come colore dominante. Non sappiamo se lo avete notato, ma la sua forma non è stata scelta a caso, dal momento che richiama quella di Xbox Series X vista in prospettiva. Non ci credete? Allora date un'occhiata all'animazione in basso, creata da Microsoft appositamente!

Cosa ve ne pare? Vi piace? Mancano ancora diversi mesi al lancio della console, ma Microsoft ha già fornito una lista con 22 giochi ottimizzati per Xbox Series X, tra i quali figurano Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Halo Infinite, Marvel's Avengers, Destiny 2, FIFA 21 e DiRT 5. Molti di essi supporteranno anche la Consegna Intelligente (Smart Delivery): acquistando un gioco su Xbox One compatibile, verrà fornita automaticamente e gratuitamente la versione aggiornata per Xbox Series X quando sarà disponibile!