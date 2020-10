Xbox Series X scalda? Compare una segnalazione ma è solo un fake - Aggiornata

Secondo una testimonianza comparsa su forum e social network, Xbox Series X tenderebbe a scaldare durante l'utilizzo, si tratta però di una casistica estremamente limitata a fronte di decine di console (in versione preview) distribuite alla stampa internazionale in questi giorni.

Il primo a sollevare il (presunto) problema è stato Lestream, canale francese che ha parlato di una console silenziosa ma anche "piuttosto calda" dopo qualche ora di utilizzo. Testimonianza simile anche da Jeff Bakkalar del podcast di Giant Bomb, che in questo caso riferisce di un surriscaldamento dopo aver inserito l'unità SSD esterna.

Dunque Xbox Series X tende a scaldare troppo durante l'utilizzo? In realtà sembra di no e le prove pubblicate dalla stampa in queste ore confermano come la console non abbia la tendenza a scaldarsi eccessivamente durante l'utilizzo. Potrebbe dunque trattarsi di due unità preview soggette a questo tipo di problema oppure danneggiate durante il trasporto.

E' bene chiarire che per avere una idea più chiara della situazione sarà necessario attendere l'arrivo della console in versione definitiva, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova con le prime impressioni su Xbox Series X, abbiamo trascorso un intero weekend in compagnia della nuova console Microsoft, vi raccontiamo la nostra esperienza.



Aggiornamento - Tom Warren di The Verge ha chiarito la situazione spiegando come il Tweet che ha originato questi dubbi sia legato ad un profilo fake e anche l'immagine condivisa è del tutto falsa.