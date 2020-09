Xbox Series X è una scheggia: un video mostra i tempi fulminei di accensione

Le prove sui tempi di caricamento di Xbox Series X condotte dagli addetti al settore e dalla stampa specializzata confermano la bontà della Xbox Velocity Architecture e dell'SSD della console nextgen di Microsoft, con benefici che non riguarderanno solo i gioco ma si rifletteranno anche sui tempi di accensione.

Tra i tanti giornalisti che hanno potuto provare in anteprima Xbox Series X troviamo Jeff Grubb: il redattore di VentureBeat ha condiviso un video che testimonia l'incredibile velocità di accesso a Xbox Series X dopo un reboot completo della console.

Nel video confezionato da Grubb possiamo infatti osservare l'intera sequenza di spegnimento e riaccensione della piattaforma nextgen della casa di Redmond: dal suono che certifica l'avvenuta accensione della console all'effettivo accesso alla dashboard di XSX, passano infatti pochissimi secondi che vengono occupati dalla nuova schermata di reboot con il logo Xbox su sfondo nero.

Un precedente filmato comparativo sui tempi di accensione di Xbox One S e Xbox One X, che superano entrambe il minuto di attesa per l'accesso alla schermata iniziale, contribuisce a rendere ancora più evidenti le differenze prestazionali tra l'attuale e la prossima famiglia di console verdecrociate. Qualora ve li foste persi, sulle pagine di Everyeye.it trovate ulteriori approfondimenti dalle prove condotte dalla stampa specializzata su silenziosità e spazio di Xbox Series X e prestazioni nei giochi retrocompatibili.