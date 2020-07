Xbox Series X: Seagate apre il portale dedicato alla Scheda di Espansione

Dopo la conferma della collaborazione con Microsoft, Seagate aggiorna il proprio sito ufficiale per fare spazio al portale dedicato alla Scheda di Espansione di Xbox Series X, la memoria esterna da 1TB che "dialogherà" con l'SSD della console nextgen della casa di Redmond per garantire le massime prestazioni.

Nell'annunciare l'apertura di questo nuovo portale che contribuisce a fare luce sulle funzionalità e sulle specifiche di questo importante accessorio, il Videpresidente Senior di Seagate Jeff Fochtman spiega che "grazie a un nuovo standard di prestazioni, i giochi saranno più dinamici, visivamente sbalorditivi e coinvolgenti che mai. La tecnologia della scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X di Seagate mette a disposizione spazio di memorizzazione aggiuntivo per i giochi assicurando la massima velocità, come se si utilizzasse la memoria SSD interna della console".

Qui di seguito trovate la scheda tecnica dell'espansione di memoria di Seagate per Xbox Series X:

Capacità - 1 TB

- 1 TB Tipologia di Memoria Flash - 2 schede PCIe Gen4, NVMe

- 2 schede PCIe Gen4, NVMe Formato - Scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X

- Scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X Garanzia limitata - 3 anni

Come sottolineato da Fochtman, la cartuccia di Seagate promette di espandere istantaneamente lo spazio di installazione dei giochi su Xbox Series X offrendo le medesime funzionalità dell'SSD customizzato presente all'interno della console. Tutti i giochi riversati sull'SSD esterno, quindi, sfrutteranno la Velocity Architecture di Xbox Series X per offrire le massime prestazioni nei giochi nextgen e in quelli retrocompatibili di Xbox One, Xbox 360 e della prima Xbox, anche se in quest'ultimo caso sarà possibile utilizzare anche dei supporti esterni "tradizionali" collegati tramite una delle porte USB 3.2 della piattaforma.

Il sito di Seagate specifica inoltre che la scheda di espansione della memoria di Xbox Series X sarà disponibile "per le prossime vacanze 2020", suggerendone così la commercializzazione in contemporanea con la console nextgen di Microsoft.