Xbox Series X: Seagate lancia una nuova unità SSD esterna a meno di 200€

Seagate Technology annuncia l'arrivo di una nuova unità SSD della famiglia Game Drive ottimizzata per le console Microsoft come Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One S e Xbox One X. Disponibile da novembre nel taglio da 1TB a meno di 200 euro.

L'unità è interamente di colore nero con una barra LED verde che riprende i colori della famiglia Xbox, l'SSD esterno presenta una porta USB 3.2 Gen 1 autoalimentata, questo vuol dire che non sarà necessario utilizzare alimentatori esterni per l'unità SSD, che si presenta inoltre come Game Drive Plug n Play, senza bisogno di installazione o configurazioni particolari.

Il nuovo SSD esterno di Seagate per Xbox sarà in vendita da novembre nel taglio da 1TB al prezzo di 179.99 euro, al momento non sono stati annunciati altri tagli di memoria. Secondo gli ultimi rumor Seagate sta lavorando su cartucce di espansione per Xbox da 512GB in collaborazione con Microsoft, al momento però non ci sono dettagli a riguardo e l'unico annuncio della compagnia è incentrato sull'unità esterna SSD della linea Game Drive, ottimizzata come detto per le console Xbox.

Xbox Series X ha un SSD di serie con capienza da 1TB mentre Xbox Series S viene venduta con un SSD da 512 GB (spazio nominale, lo spazio disponibile è inferiore in entrambi i casi), una unità SSD esterna può dunque risultare utile per archiviare al meglio i propri giochi digitali.