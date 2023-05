Xbox Series X: secondo un esperto, questa opzione accorcia la vita della console Microsoft

Nel corso delle ultime ore si sta diffondendo sui social il video di un noto YouTuber che, in seguito ad alcune analisi, ha evidenziato la pericolosità di una specifica opzione di Xbox Series X|S per la salute della console.

Stando alle dichiarazioni di TheCod3r, tenere la console di ultima generazione Microsoft sempre accesa senza attivare le opzioni per il risparmio energetico sarebbe deleterio. L'esperto di hardware sostiene che in questo modo una Xbox Series X continua a tenere in funzione l'SSD con fasi di scrittura dovute al download di aggiornamenti e giochi che influiscono negativamente sullo stato della memoria e, di conseguenza, anche sulla console stessa.

Il problema risiede infatti nell'impossibilità da parte dei giocatori o dei tecnici di procedere con la sostituzione dell'SSD. Sembrerebbe che all'interno della memoria vi sia una partizione di circa 1 GB in cui risiede l'hardware key. Come potete facilmente intuire, quindi, sostituire questo componente non permette di avere la console come nuova e solo Microsoft può eseguire questa procedura.

Insomma, stando allo YouTuber sarebbe preferibile spegnere la console quando non è in uso. A tal proposito, vi rimandiamo alla nostra guida su come attivare il risparmio energetico su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.