Xbox Series X: segnalati spegnimenti anomali della console, Microsoft indaga

Servendosi dei canali di supporto ufficiali di Microsoft, diversi possessori di Xbox Series X segnalano dei casi ripetuti di spegnimento anomalo della console nextgen all'apertura o nell'esecuzione di alcuni videogiochi.

Emerso per la prima volta il 14 settembre, il problema in questione continua a persistere in titoli come NBA 2K22. Attraverso i canali social ufficiali del Supporto Xbox, la casa di Redmond ci aggiorna sugli interventi che sta compiendo per superare questo bug che manda in crash Xbox Series X/S e obbliga gli utenti a riavviare la console o a tornare forzatamente alla dashboard.

L'ultimo messaggio condiviso dal supporto di Microsoft specifica che "i nostri team stanno continuando a indagare sulle segnalazioni legate alle console Xbox Series X che si spengono da sole o ritornano forzatamente alla Home mentre si gioca a NBA 2K22".

Dopo aver riferito di essersi attivato per risolvere quanto prima questo fastidioso problema, il Supporto Xbox ricorda ai possessori di Xbox One o Series X/S a consultare la pagina Xbox Status per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale su ogni disservizio, bug o problema che dovesse emergere nella fruizione delle funzionalità online o nell'esecuzione dei singoli videogiochi su piattaforme verdecrociate.

Mentre aspettiamo di ricevere un update per l'effettiva risoluzione del problema legato ai crash e ai reboot improvvisi, vi ricordiamo che nella giornata di venerdì 24 settembre Xbox Series X/S hanno ricevuto un aggiornamento che ha introdotto una versione "potenziata" di Edge con supporto a Google Stadia e ad altre funzionalità evolute per il browser.