Xbox Series X, retrocompatibilità in azione: come girano Sekiro, DOOM, RDR2 e molti altri?

Il mese di ottobre ha visto giungere Xbox Series X in molte Redazioni internazionali, inclusa quella di Everyeye. Microsoft non ha inoltre dimenticato di presentare l'hardware a numerosi content creator.

Tra questi ultimi, troviamo lo YouTuber Kevin Kenson, che ha avuto modo di testare l'efficacia della retrocompatibilità della console next gen. In seguito ai test effettuati, quest'ultimo ha avuto modo di proporre al pubblico un interessante video, nel quale si alternano sequenze di gameplay eseguite su Xbox Series X. Il filmato, disponibile in risoluzione 4K, con frame rate a 60 fps e HDR attivo, è disponibile in apertura a questa news. Ovviamente, il fatto che il video offra queste caratteristiche non implica che i giochi mostrati presentino medesimi frame rate e/o risoluzione. Di seguito l'indice dei contenuti presentati:

0:00 Introduzione

1:36 Control

2:21 Destiny 2

3:09 Monster Hunter World

3:55 Panzer Dragoon Orta

4:23 Fusion Frenzy

4:50 Final Fantasy XV

5:37 Sekiro: Shadows Die Twice

6:21 Fallout: New Vegas

7:00 Crackdown 3

7:25 Assassins Creed Odyssey

7:56 Hydro Thunder Hurricane

8:17 Doom Eternal

8:46 Gears of War 3

9:10 Banjo Kazooie

9:37 Quantum Break

9:54 Halo Anniversary

10:18 Red Dead Redemption 2

10:42 Sunset Overdrive

11:11 Geometry Wars 2

11:35 Rise of The Tomb Raider

Per maggiori dettagli e un'analisi più approfondita sulle performance dell'hardware next gen in termini di retrocompatibilità con giochi Xbox One, vi segnaliamo che il nostro Francesco Fossetti ne ha discusso approfonditamente nel suo provato di Xbox Series X. Nel tempo tracorso in compagnia della nuova console Microsoft, la Redazione di Everyeye ha infatti avuto modo di testare diversi titoli, spaziando tra Sekiro: Shadows Die Twice a DOOM Eternal, passando per Destiny 2 e molti altri.



In chiusura, vi invitiamo ad unirvi alla Redazione di Everyeye per una ricca maratona di presentazione di Xbox Series X: l'appuntamento è sul Canale Twitch di Everyeye, dalle ore 18:00 di quest'oggi, lunedì 5 ottobre.