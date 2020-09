Xbox Series X e Series S: ecco il design ufficiale e il contenuto delle confezioni

In vista dell'apertura dei preordini di Xbox Series X e Series S, Microsoft ha aggiornato i siti ufficiali delle due console, rilanciandoli con una nuova veste grafica e contenuti come gallerie fotografiche, video e specifiche tecniche.

Il sito di Xbox Series X si apre con lo slogan "Console di nuova generazione. Giochi di nuova generazione. Cimentati in nuove avventure così come devono essere vissute con Xbox Series X" e presenta come detto le specifiche tecniche con focus sulla GPU e sulla unità SSD, spazio anche al nuovo controller e ad una carrelata di giochi in arrivo. Da segnalare anche il contenuto della confezione, così elencato: "con Xbox Series X, sono inclusi una console Xbox Series X, un controller, un cavo Ultra High Speed HDMI e un cavo di alimentazione."

Nel caso di Xbox Series S invece il sito si focalizza non solo sulle specifiche ma anche sulla retrocompatibilità: "otterrai tempi di caricamento più rapidi, una risoluzione più elevata, frequenze dei fotogrammi più stabili e migliore latenza di input su migliaia di giochi per Xbox One, Xbox 360 e console Xbox originale." Il contenuto della confezione è identico a Xbox Series X, all'interno della scatola troveremo una console Xbox Series S, controller, cavo HDMI Ultra High Speed e cavo di alimentazione.

Entrambe le console saranno disponibili dal 10 novembre al prezzo di 499 euro (Xbox Series X) e 299 euro (Xbox Series S), preordini aperti dal 22 settembre.