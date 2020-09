Xbox Series X e Series S: Amazon apre i preordini, sconto Game Pass acquistando la console

A pochi minuti dall'apertura dei preordini di Xbox Series X e Xbox Series S anche Amazon Italia si attrezza di tutto punto, il celebre rivenditore ha finalmente lanciato le pagine prodotto delle due console Microsoft, ora disponibili per il preorder.

Xbox Series X costa 499.99 euro mentre Xbox Series S ha un prezzo di 299.99 euro, consegna garantita al day one. Acquistando Xbox Series X o Series S su Amazon.it riceverete via email un codice sconto che vi permetterà di ottenere un taglio di prezzo del 40% sull'abbonamento trimestrale Xbox Game Pass. Di seguito i link per l'acquisto diretto:

La disponibilità di entrambe le console è prevista per il 10 novembre, allo stato attuale non sappiamo però quante unità siano disponibili per il lancio, dunque se siete interessati affrettatevi ad effettuare il preordine prima che Amazon registri il sold-out, nel caso di PS5 e PlayStation 5 Digital Edition sono bastati pochi minuti per terminare le scorte dopo l'apertura dei preorder.



Al momento non è ancora possibile effettuare il preordine degli accessori Xbox Series X e Series S come il nuovo controller e dei giochi, in ogni caso dovrebbe essere solamente questione di ore prima che altri prodotti correlati facciano la loro comparsa nel database di Amazon. Fateci sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti se siete riusciti a prenotare Xbox Series X o Series S.



Nota Bene - a causa dell'alto traffico generato, il link per l'acquisto riportato qui sopra potrebbe restituire un messaggio di errore, in questo caso riprovate in un secondo momento fino a quando non riuscirete a inoltrare l'ordine.