GameStopZing: Xbox Series X/S in preordine con sconto portando indietro una console usata

Microsoft ha aperto i preordini di Xbox Series X e Series S, le due nuove console next-gen in arrivo il 10 novembre in Europa. I principali rivenditori hanno iniziato ad accettare preorder e tra questi troviamo ovviamente anche GameStopZing.

Da GameStopZing è possibile risparmiare 250 euro sull'acquisto di Xbox Series X e Xbox Series S portando indietro una console Xbox One X con due giochi (o un gioco e un controller), 130 euro portando Xbox One S con due giochi (o un gioco e un controller) e 70 euro portando indietro una Xbox One S. Maggiori dettagli nei punti vendita, lo staff è a vostra disposizione per chiarire qualsiasi dubbio a riguardo.

Xbox Series X - 499.98 euro

Xbox Series S - 299.98 euro

Arriva la nuova Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di console: tutti i giochi hanno un aspetto e una riproduzione ottimale su Xbox Series X. Esplora nuovi e ricchi mondi e goditi l'azione come mai prima d'ora con l'impareggiabile potenza di elaborazione grafica di 12 teraflop. Divertiti con giochi 4K fino a 120 fotogrammi al secondo, suono spaziale 3D avanzato e altro ancora.La console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di una console completamente digitale di nuova generazione a un prezzo più che conveniente. Con Quick Resume passi senza problemi e in un lampo da un gioco all’altro. Il cuore di Series S è Xbox Velocity Architecture, che abbina una SSD personalizzata con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato, con tempi di caricamento notevolmente ridotti. Prenota Xbox Series S a 299,98 euro



Anche in questo vale il consiglio che vi stiamo ripetendo come un mantra in questi giorni, se siete interessati a preordinare Xbox Series X o Xbox Series Se nuove unità potrebbero non essere consegnate in tempo per Natale.