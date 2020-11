Xbox Series X e Series S, lancio e incidenti di percorso: segnalazioni dai giocatori

I nuovi hardware di casa Microsoft hanno raggiunto le abitazioni di milioni di appassionati, ma alcuni di questi stanno sperimentando un primo approccio piuttosto problematico alla next gen. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, sono diversi gli utenti che dalle pagine dei propri account Twitter stanno condividendo problemi e perplessità con il supporto Xbox. In particolare, sembrano esservi principalmente due categorie di problematiche tecniche che stanno affliggendo alcuni giocatori. Da un lato, unità di Xbox Series S e Xbox Series X che emettono strani rumori , dall'altra lettori ottici che non sembrano volenterosi di collaborare. Gli utenti interessati stanno cercando di offrirsi supporto a vicenda, condividendo consigli su Twitter o sui forum. Sul fronte delle console rumorose, c'è chi suggerisce di posizionare Xbox Series X in orizzontale per alcuni minuti e poi di ripristinare la collocazione verticale, mentre per quanto riguarda i lettori ottici che oppongono resistenza all'ingresso dei dischi c'è chi afferma di aver risolto applicando una cauta ma decisa insistenza. Al momento, tuttavia, la soluzione migliore per ogni eventuale malfunzionamento resta quella di contattare il Supporto Xbox , come suggerito dalla stessa Microsoft nel Tweet disponibile in calce a questa news. In chiusura, segnaliamo invece come in rete stiano trovando diffusione video fake di Xbox Series X fumanti .

I have an even worse problem :( What would be the best way to get a replacement pic.twitter.com/546UloBRkr — drknickel (@drknickel) November 11, 2020

And now the cunting disc drive has failed pic.twitter.com/pa0PoToi8F — Jon Doyle (@Morfid_plays) November 11, 2020

Or visit https://t.co/nshveQovsK for troubleshooting tips and to engage with our support team. — Xbox Support (@XboxSupport) November 11, 2020