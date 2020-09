Xbox Series X e Series S: dove prenotare le nuove console Microsoft

Finalmente ci siamo quasi, il 22 settembre Microsoft aprirà i preordini di Xbox Series X e Series S, i principali rivenditori potranno iniziare le prevendite dalle 09:00 del mattino ora italiana, ma dove sarà possibile acquistare la console?

Al momento Xbox Series X e Series S possono essere preordinate presso rivenditori come Euronics, Expert, GameStop (online e in negozio) e ovviamente sul Microsoft Store, nelle prossime ore altre catene dovrebbero aggiungersi alla lista, tra cui presumibilmente Mediaworld ed Unieuro.

Xbox Series X/Series S preordini

Ricordiamo che Xbox Series X costerà 499.99 euro mentre Xbox Series S ha un prezzo di 299.99 euro, al momento non sono previste offerte sul preordine, per tutta l'estate GameStop ha offerta supervalutazione sulle vecchie console proprio in vista del passaggio alla next-gen ma la promozione è terminata oggi, lunedì 21 settembre.



Non sappiamo quante console saranno effettivamente disponibili al lancio, dunque non è escluso che possa ripetersi una situazione simile a quella dei preordini di PS5, con il sold-out registrato già dopo pochissime ore. Il consiglio in questi casi resta sempre lo stesso, se siete interessati affrettatevi ad effettuare il preordine prima che i pezzi a disposizione finiscano. Avete già deciso se prenotare Xbox Series X o Series S? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.