Xbox Series X e Series S: preordini aperti da oggi anche in Italia!

Con qualche giorno di ritardo rispetto al Sony con PlayStation 5, anche Microsoft apre i preordini di Xbox Series X e Series S, a partire dalle 09:00 di martedì 22 settembre i rivenditori possono iniziare ad accettare preorder le due nuove console.

Xbox Series X e Series S possono essere preordinate presso rivenditori italiani come Euronics, GameStop, Mediaworld, Unieuro e ovviamente su Amazon.it (link affiliato), presto anche altre catene potrebbero aggiungersi alla lista, dunque tenete d'occhio i canali dei negozi a voi più vicini o degli eCommerce dai quali vi rifornite abitualmente.



Da GameStop è possibile risparmiare 250 euro sull'acquisto di Xbox Series X/Series S portando indietro una Xbox One X con due giochi (o un gioco e un controller), 130 euro portando Xbox One S con due giochi (o un gioco e un controller) e 70 euro portando indietro una console Xbox One S.

Preordini Xbox Series X e Series S

Xbox Series X costerà 499.99 euro mentre Xbox Series S ha un prezzo di 299.99 euro, al momento non sono previsti eventuali bundle con giochi in omaggio oltre ai pacchetti standard che includeranno la console, un controller wireless e versioni di prova degli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass.



Se siete interessati ad acquistare una delle due nuove console Microsoft affrettatevi ad effettuare il preordine prima che i pezzi a disposizione finiscano. Non sappiamo al momento quante unità siano disponibili per il nostro paese ma il consiglio resta sempre lo stesso, ovvero non tergiversare troppo perchè il sold-out potrebbe avvenire davvero in breve tempo, considerando l'hype che circonda le piattaforme next-gen di Sony e Microsoft.



A partire dal 10 novembre si amplia l’intera famiglia di accessori Xbox con l’arrivo dei Controller Carbon Black, Robot White e Shock Blue disponibili al prezzo di 59,99 euro. In arrivo anche il Kit Play and Charge, la batteria ricaricabile che consente di alimentare il Controller mentre si gioca, a partita finita o quando la console è in standby in meno di 4 ore, al prezzo di 22,99 euro.