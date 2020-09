Xbox Series X e Series S: quando aprono i preordini e dove comprare la console

Microsoft ha annunciato il prezzo e la data di uscita di uscita di Xbox Series X e Series S, con entrambe le console in arrivo il 10 novembre anche in Europa. Tuttavia vi sarete accorti che non è possibile effettuare il preordine nei negozi.

C'è un motivo ben preciso alla base, ed è legato alla data scelta da Microsoft per aprire i preordini, ovvero il 22 settembre (l'orario non è stato comunicato). Al momento in Italia solamente GameStop ha lanciato la pagina dei preordini di Xbox Series X riportando il prezzo (499.98 euro) e la data di uscita, fissata al 10 novembre come noto. Ancora per poche ore potete ottenere 250 euro di sconto da GameStop sull'acquisto di una console next-gen, la promozione terminerà venerdì 11 settembre.

Su Amazon.it non c'è traccia delle due nuove console, così come sui siti di altri rivenditori italiani come Mediaworld, Euronics o Unieuro, è solo questione di tempo però, presto Xbox Series X (e ovviamente Series S) farà la sua comparsa su tutti i principali siti di eCommerce del nostro paese, sul Microsoft Store e ovviamente la possibilità di preordine verrà estesa anche ai rivenditori fisici.

Ad oggi (giovedì 10 settembre) non è ancora possibile dunque prenotare Xbox Series X e Series S, fateci sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti se avete intenzione di preordinare la console e presso quale rivenditore.