Xbox Series X e Series S: il primo unboxing delle nuove console Microsoft

La redazione di Unboxing Therapy ha ricevuto da Microsoft due unità di Xbox Series X e Series S, quale miglior occasione dunque per proporre quello che ad oggi è in primo video unboxing in assoluto delle nuove console next-gen?

Da precisare che la casa di Redmond ha inviato due console non funzionanti, unità dimostrative prive però di qualsiasi tipo di ingresso per il collegamento alla TV e l'alimentazione. Anche la confezione di Xbox Series X non è quella originale bensì una anonima scatola di cartone marrone.. e dunque, cosa ha potuto fare Unboxing Therapy?

Nel video, vengono analizzati nel dettaglio aspetti come il design, il peso (che potrebbe però non rispecchiare quello reale, mancando in questi caso alcuni componenti interni) e le dimensioni, mettendo queste ultime a confronto con PlayStation 4. Sicuramente una buona occasione per dare una occhiata ravvicinata alle due console Microsoft che fino ad oggi abbiamo solamente potuto vedere nelle foto dal vivo di Xbox Series X e Series S condivide da Tom Warren di The Verge.

Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili dal 10 novembre al prezzo di 499 e 299 euro, preordini aperti anche in Europa dal 22 settembre sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori fisici e online.