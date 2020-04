Xbox Series X sarà silenziosa e non avrà problemi di raffreddamento, parola di Jim Wahl

Jim Wahl, direttore responsabile della sezione ingegneria meccanica di Xbox, è intervenuto su Digital Foundry per illustrare il lavoro svolto su Xbox Series X per quanto riguarda il raffreddamento e la circolazione dell'aria all'interno della console.

Jim Wahl ribadisce come "Xbox Series X sia pensata per essere estremamente silenziosa e garantire un buon flusso d'aria in qualsiasi situazione, grazie ad uno scarico posto nella parte superiore con grandi fori, inoltre abbiamo studiato il design per poter posizionare una ventola potete e silenziosa in alto, oltre ad aver migliorato la dissipazione del calore proprio per evitare problemi di surriscaldamento."

Come dichiarato in passato anche da Phil Spencer, il design di Xbox Series X è stato progettato anche per migliorare questo aspetto e fare in modo che la console sia sempre raffreddata adeguatamente anche dopo molte ore di gioco.

La nuova console della casa di Redmond è attesa per la fine dell'anno in tutti i mercati, Microsoft non ha ancora annunciato data di uscita e prezzo di Xbox Series X, affermando come quest'ultimo sarà sicuramente un fattore importante per il successo della piattaforma al lancio e dunque la compagnia vuole prendersi tutto il tempo necessario per confermare un price point che sia equilibrato e che possa garantire un buon rapporto qualità/prezzo per i consumatori.