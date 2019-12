Xbox Series X sarà silenziosa quanto Xbox One X, promette Phil Spencer

Dopo il reveal di Xbox Series X avvenuto durante la nottata dei Game Awards 2019, Phil Spencer ha ha avuto modo di parlare con i colleghi di GameSpot del design peculiare della console next-gen di casa Microsoft.

Tra le tante cose, si è soffermato anche sul sistema di raffreddamento, che a suo dire sarà silenzioso quanto quello equipaggiato da Xbox One X: "Come potete dedurre voi stessi dalla presenza della grata superiore, il team ha optato per un'unica ventola centrale. Questo design, grazie alla grandezza della ventola che abbiamo progettato, ci ha permesso di realizzare una console silenziosa quanto Xbox One X nonostante tutta la potenza al suo interno". Una notizia che, siamo sicuri, farà felici molti videogiocatori.

Scegliere la tipologia di sistema di raffreddamento, in ogni caso, non è stato affatto semplice, come ha spigato il boss di Xbox: "Bisogna sempre trovare il giusto compromesso tra raffreddamento, design, acustica e funzionamento di una console, e alla fine abbiamo deciso di non sacrificare il funzionamento. Sono incredibilmente impressionato dal design che sono riusciti a tirare fuori".

Com'è ben noto, Spencer sta già giocando con una Xbox Series X a casa sua, pertanto sa benissimo come si comporta la nuova console: "Se ne sta lì a far girare i videogiochi esattamente come voglio io e senza farsi sentire, esattamente come non sento la mia Xbox One X". È evidente che Spencer è molto orgoglioso della nuova creatura: solo pochi giorni fa, ha lasciato intendere che Xbox Series X sarà più potente di PS5.