Xbox Series X farà parte del sistema in abbonamento All Access, conferma Phil Spencer

In occasione dell'ultima intervista concessa da Phil Spencer a IGN.com, il boss della divisione Xbox di Microsoft ha confermato l'integrazione di Xbox Series X nella famiglia di piattaforme accessibili tramite il sistema in abbonamento All Access.

Dopo aver rivelato il nome dell'IP che vorrebbe veder rinascere su Xbox Series X, il dirigente della casa di Redmond ha specificato che nelle intenzioni di Microsoft c'è quella di "spingere molto su Xbox All Access sin dal lancio della console".

Con queste dichiarazioni, il massimo rappresentante del colosso tecnologico americano anticipa uno dei punti cardine della strategia commerciale che accompagnerà l'uscita di Xbox Series X a fine 2020, nell'ottica del superamento del concetto di generazioni di console Xbox delineato da Matt Booty degli Xbox Game Studios all'inizio di quest'anno.

A chi ci segue, ricordiamo però che l'abbonamento Xbox All Access è attualmente disponibile solo ed esclusivamente nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia. Chi decide di sottoscrivere questo servizio in abbonamento, ad un prezzo mensile che parte da 19,99 dollari ma che varia in funzione della console scelta, può ricevere una Xbox One S, Xbox One X o Xbox One All-Digital.

Nell'offerta rientra anche l'iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, il servizio che comprende Xbox Live Gold e l'accesso all'intera ludoteca del Game Pass, oltre alla possibilità di tenersi la console dopo 24 mesi. Dietro alle parole di Spencer c'è perciò la volontà di Microsoft di portare il servizio Xbox All Access anche su altri mercati prima del lancio di Xbox Series X? Per scoprirlo, non ci resta che attendere i prossimi eventi di Microsoft che saranno in digitale fino al 2021 in funzione dell'emergenza Coronavirus.