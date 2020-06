Xbox Series X: lo Smart Delivery gestirà anche per i salvataggi

Mentre in rete continuano a tenere banco le parole di Greenberg sulla maggiore potenza di Xbox Series X rispetto a PS5, l'editore capo del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Will Tuttle, conferma un'importante funzionalità del sistema Smart Delivery che accompagnerà il lancio della console nextgen di Microsoft.

Nell'illustrare questa funzione, il giornalista del blog interno al sito ufficiale di Xbox.com prende spunto dallo Smart Delivery di Cyberpunk 2077 per spiegare che "se ad esempio acquisti Cyberpunk 2077 quando verrà lanciato il 17 settembre, sarai pronto per esplorare Night City su Xbox One. Se acquisterai Xbox Series X al lancio nel corso di queste vacanze natalizie, potrai giocare anche lì con una perfetta compatibilità, riprendendo l'avventura esattamente da dove l'hai interrotta".

A detta dell'autore di Xbox Wire, quindi, il sistema Smart Delivery non gestirà soltanto gli aggiornamenti grafici gratuiti tra i videogiochi crossgen degli Xbox Game Studios e di diversi titoli di terze parti (come Assassin's Creed Valhalla) ma andrà anche a fornire un supporto pieno e nativo al cross save tra l'attuale e la prossima generazione di console verdecrociate.

L'integrazione del sistema Smart Delivery e della gestione unificata dei salvataggi nell'ecosistema Xbox darà così modo ai giocatori di passare agilmente da Xbox One e Xbox Series X o viceversa, come nel caso di una famiglia che decide di tenere entrambe le console in due postazioni diverse. Già adesso, d'altronde, il cross save è accessibile ai possessori di Xbox One che stanno partecipando alla fase in beta testing di Project xCloud.