Xbox Series X: Snoop Dogg ha un vero frigorifero con la forma della console!

Ricordate i numerosi meme che prendevano in giro la forma di Xbox Series X equiparandola a quella di un frigorifero? Piuttosto che indispettirsi, Microsoft ha cavalcato l'onda scherzandoci su in più di un'occasione. Ebbene, il meme ha raggiunto un nuovo livello... è diventato reale!

Avete letto bene! Nelle scorse ore il popolarissimo Snoop Dogg ha pubblicato un video su Instagram che lo mostra mentre si avvicina ed apre un vero frigorifero con la forma di Xbox Series X, perfettamente funzionante. Ciò che cela all'interno è ugualmente meritevole di stupore: ci sono una torta con le sembianze della console con sopra scritto "Happy Birthday to the Xbox OG", una vera Xbox Series X e delle collane dorate con il logo di Xbox che non sfigurerebbero al collo di nessun rapper degno di questo nome.

Il video in questione è stato rapidamente rimosso da Instagram, probabilmente perché Snoop Dogg lo ha pubblicato in anticipo sui tempi dettati dalla partnership con Microsoft. Internet, tuttavia, non riposa mai. Il filmato è stato subito salvato e ora circola tranquillamente in rete, come potete vedere voi stessi in calce a questa notizia. Cosa stanno preparando Microsoft e Snoop Dogg? Una cosa è certa: dalle parti di Redmond non manca affatto il senso dell'umorismo!