Xbox Series X, sorpresa: 'legge' anche le cuffie Pulse 3D di PS5! Le nostre prove

Nelle diverse prove condotte dalla redazione di Everyeye.it sulle console di nuova generazione e sulle rispettive periferiche, ci siamo soffermati anche sulle cuffie Pulse 3D di PS5 per scoprire che sì, l'headset di Sony può essere utilizzato anche su Xbox Series X.

Come ci spiega il buon Marco Mottura, nei test condotti dalla nostra redazione si evince come le Cuffie Pulse 3D possano essere impiegate anche sulla nuova famiglia di piattaforme verdecrociate. La compatibilità con l'ecosistema Xbox di questo evoluto headset, però, risulta essere limitata: allo stato attuale, il dongle che garantisce la sincronizzazione wireless delle Pulse 3D con PS5, PS4, PC e MacOS non funziona su Xbox Series X|S.

Gli acquirenti di una delle console Microsoft di nuova generazione che desiderano utilizzare le ultime cuffie di Sony, di conseguenza, devono necessariamente servirsi del cavo con doppio jack da 3,5mm (presente nella confezione) per connettere l'headset all'ingresso posto nella parte inferiore del controller di Xbox Series X o Series S.

Nelle prove che abbiamo condotto, sono poi emersi degli ulteriori problemi di compatibilità che inficiano sulla qualità audio e sulle performance: il suono restituito dalle cuffie, infatti, gracchia un po', mentre il microfono produce un eco molto forte e un "falso effetto di distanza" percepito dagli altri utenti presenti nella lobby. In ultima analisi, non sappiamo se tali problemi possano essere risolti con un aggiornamento firmware: nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Xbox Series X e, qualora ve la foste persa, la nostra recensione di PlayStation 5.