Xbox Series X, sorprese nel 2021: non tutti i giochi sono già stati annunciati

Mentre crescono i rumor relativi ad un grande evento Xbox dedicato a Bethesda in programma per il mese di marzo, arriva la conferma ufficiale che Microsoft sta conservando qualche asso nella manica.

Nel corso di un recente appuntamento con i podcast firmati dal team di Iron Lords, lo staff verdecrociato ha reso noto di star conservando qualche sorpresa per l'anno in corso. A renderlo noto è stato nello specifico Jason Ronald, Director of Program Management presso il team di Xbox. Alla richiesta di quale fosse il gioco da lui più atteso per il 2021, il dirigente ha offerto una risposta inaspettata, affermando con fare enigmatico: "Non sono ancora stati annunciati tutti i giochi che arriveranno quest'anno". Purtroppo, Jason Ronald non ha voluto approfondire ulteriormente la materia e non ha dunque offerto indizi in merito alla possibile identità delle produzioni ancora celate che vedranno la luce su Xbox Series X nel 2021.



Le possibilità evidentemente sono molte, sopratutto a fronte del processo di ampliamento condotto da Microsoft nel corso degli ultimi anni. Con gli Xbox Game Studios che contano ormai oltre 20 software house, effettuare una previsione non è affatto semplice. Nel frattempo, potrebbe avvicinarsi il momento di apprendere maggior dettagli sull'ingresso di Bethesda nella famiglia Xbox, con l'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft ora approvata anche dall'UE.